Piloto morre em despiste no autódromo do Estoril

O Campeonato Nacional de Velocidade, que decorria hoje no Estoril, foi tragicamente interrompido pelo despiste de um dos pilotos.



Segundo informação disponibilizada no site da Federação de Motociclismo Portugal o nome do piloto falecido é Sérgio Leitão.

“Logo após o acidente foram accionados todos os meios habituais neste tipo de situações. A equipa de comissários e a equipa médica cumpriram com o seu trabalho e o piloto foi evacuado assim que as operações de estabilização terminaram. Infelizmente veio a falecer já no hospital e após uma reunião com todos os elementos do júri foi decidido cancelar o restante evento,” disse António Lima, presidente do Motor Clube do Estoril. O piloto tinha 40 anos.

As provas marcadas para hoje foram canceladas.



(Notícia em atualização. Regresse dentro de poucos minutos, por favor)