Ele está de volta. Ó se está

Quando a última bola entrou no copo do último buraco do East Lake Golf Club, milhares de pessoas que rodeavam o green entraram em euforia. Tiger Woods tinha sido literalmente perseguido e rodeado por uma multidão que o queria ver ganhar. Ali, e no mundo inteiro, milhões e milhões de pessoas assistiram a um dos regressos desportivos mas impressionantes de todos dos tempos.

Cinco anos depois da sua última vitória, Tiger is back, outra vez. Aos 42 anos o melhor golfista de todo os tempos voltou a ganhar um torneio. Só que não foi um qualquer, foi a última prova do circuito americano de golfe profissional, que reúne os melhores 30 jogadores, o Tour Championship.