Os Ferraris da água e da vela estão na Regata Portugal (e isto é tudo o que precisa de saber sobre eles)

A primeira edição da Regata Portugal, com entrada livre, traz a Lisboa alguns dos melhores velejadores do mundo, até domingo. Em competição vão estar 12 tripulações, duas das quais constituídas por velejadores nacionais, e os eventos culturais associados à prova são mais que muitos

É a primeira vez que Portugal recebe uma regata da World Match Racing Tour, prova que junta 12 equipas de velejadores profissionais do top do ranking mundial, com medalhados olímpicos como Torvar Mirsky, vencedor do último World Match Racing Tour, que irá defrontar outro dos nomes mais conhecidos, o seis vezes campeão mundial Ian Williams.

Serão no total 8 catamarãs M32 em competição, cada um correspondente a uma marca portuguesa. Para Francisco Mello e Castro, organizador do evento, o 'Match Racing’ é a prova mais adequada para atrair os que ainda não se renderam ao desporto náutico. “São muitas regatas ao longo do dia, mas muito curtas, de 10 a 15 minutos. Mesmo o mais leigo da vela, que nunca gostou muito da vela, vai achar graça. São os Ferraris da água e da vela", garante o responsável pela comunicação da regata

"Vamos ter 50 velejadores que estão no top 100 do mundo. Isso garante uma prova muito interessante para o público português e de regatas que vão estar muito visíveis, ao longo de 600 metros. Temos uma dinâmica muita forte”, assegurou.

As provas serão divididas entre dois formatos competitivos, com a particularidade de serem rotativas: na fase de qualificação, quarta e quinta-feira, as 12 equipas irão competir em fleet racing - regata de frota na qual os barcos concorrem em simultâneo, de forma a apurar os oito finalistas. Na fase de eliminatórias, as equipas apuradas irão começar cada dia por uma fleet race, na qual serão apurados os barcos a serem velejados pelas equipas ainda em competição. Apurados os barcos, as equipas competem em formato match racing, ou seja, barco contra barco, onde o primeiro a cortar a meta é o vencedor.

A representar Portugal vão estar duas equipas com pouca experiência nesta classe, como admite Bernardo Freitas, e "num barco que ainda não existe" em território nacional. "Juntámo-nos há três dias e temos estado a trabalhar a coordenação entre a tripulação, porque ainda estamos a adaptar-nos a uma classe nova. Temos que ter noção da nossa posição neste tipo de regata, há pouca experiência a nível de Match Racing mundial em Portugal e muito menos neste tipo de barcos", começou por explicar Bernardo Freitas, skipper da Adamastor Racing.

Jaime Figueiredo

Ao lado do atleta olímpico, que há dois anos disputou o 'Match Racing Tour' integrado numa formação estrangeira, vão estar Frederico Melo, Gil Conde e João Matos Rosa, numa tripulação que tem como estratégia "fazer regata após regata, tentar evoluir, dar o máximo de luta e tentar tirar partido dos erros dos adversários".

Como objetivo final, avança Bernardo Freitas, a ideia passa também por tentar "colocar uma equipa portuguesa a fazer o circuito inteiro no próximo ano". Já António Fontes, um dos elementos da tripulação Team Portugal, formada pelo skipper Hugo Rocha, Mariana Lobato, Jorge Lima e Hélder Basílio, destaca a importância das "muitas correntes e diferença de ventos" nas regatas no Tejo.

Jaime Figueiredo

"A expetativa é passar a primeira fase. Já seria bastante bom entrar no 'Match Racing', reservado aos oito primeiros. Todas as outras equipas treinam todos os dias e fazem vida disto, enquanto nós é a primeira vez que estamos a fazer esta regata juntos. Mas temos bons velejadores", afirmou Fontes, que, à semelhança de Bernardo Freitas e Frederico Melo, que competiu na última edição da Volvo Ocean Race.

O difícil é escolher um ponto alto do evento que decorrer ao longo de cinco dias. "Temos as regatas das 13h às 18h e depois os DJ's a partir das 19h à meia-noite. E temos o Deejay Kamala, os Beat Bombers, Moullinex, Overule e o André Henriques, que arranca na quarta-feira e abre o palco. Tudo isto gratuito", vincou, entusiasmado.

"A lógica é que os portugueses estejam orgulhosos do seu país e no mar português. Esse é o conceito. Trouxemos os melhores do mundo e são as marcas portuguesas que recebem os melhores do mundo. O ponto alto são as regatas. As pessoas não estão à espera do que são estes barcos a andar e da adrenalina que isto passa em terra. No mínimo, têm que dar o benefício da dúvida e ir ver. Vão claramente sair daqui surpreendidas", insistiu Francisco Mello e Castro.

Na gastronomia o destaque vai para o ‘Cais Tejo’, o restaurante da autoria do Chef Vítor Sobral, embaixador do evento. Peixe fresco e vista para o Tejo serão os elementos principais deste espaço que estará aberto diariamente e permite a reserva de mesa.

Mas para além deste espaço, a Aldeia dos Pescadores também promete ‘Sopa de Santola, Prego de Atum, Tártaro de Robalo e Ostras da Ria Formosa’, e existem outros espaços de restauração disponíveis e shows de live cooking com chefs nacionais de renome como Justa Nobre, Chakall, Luís Machado, Tia Cátia ou Patrícia Borges.

A arte também estará em destaque na Regata de Portugal, para quem a escolha de Gonçalo Mar para a curadoria da categoria de Arte não foi por acaso. Tal como não é por acaso o nome que o artista usa para assinar as suas obras – MAR. Aos doze anos já desenhava figuras do seu imaginário, a giz, no alcatrão. Para além do grafiter Gonçalo Mar, outros sete artistas urbanos transformaram contentores em obras de arte, designadamente Ram, nome sob o qual o artista Português Miguel Caeiro tem operado, Frederico Draw, Nomem, um dos pioneiros do grafiti em Portugal, Gustavo Teixeira, também conhecido por Mesk, Tamara Alves, The caver e Third.

Jaime Figueiredo

Sexta-feira, a Regata de Portugal terá um momento especial, quando Marcelo Rebelo de Sousa visitar o recinto, subindo a bordo do Navio Escola Sagres, que irá estar aberto ao público nessa tarde.

A final da Regata Portugal será disputada no domingo, dia 7.

Jaime Figueiredo

As 12 equipas em competição

Team Portugal (Portugal)

Hugo Rocha (Skipper), Mariana Lobato, António Fontes, Jorge Lima e Helder Basílio.

Adamastor Racing (Portugal)

Bernardo Freitas (Skipper), Frederico Melo, Gil Conde e João Matos Rosa.

Mirsky Racing Team (Austrália)

Torvar Mirsky (Skipper), Cameron Seagreen, Damian Garbowski e Carlos Robles.

Gac Pindar (Inglaterra)

Ian Williams (Skipper), Richard Sydenham, Will Ryan e Mark Bulkeley.

Spindrift Racing (França)

Yann Guichard (Skipper), François Morvan, Christophe Espagnon e Manhieu Salomon

Down Under Racing (Austrália)

Harry Price (Skipper), Murray Jones, Manhew Stenta e George Anyon

Essiq Racing Team (Suécia)

Nicklas Dackhammar (Skipper), Jakob Wilson, Fredrik Aurell e Pontus Dackhammar

Holmberg Racing Team (Suécia)

Mans Holmberg (Skipper), Holger Tidemand, San Gilmour e Axel Munkby

Flux Team (Suécia)

Johnie Berntsson (Skipper), Jakob Gustafsson e Julius Hallström

Anna Sailing (Suécia)

Anna Östling (Skipper), Annika Carlunger, Malin Holmberg, Viktor Langström e Wilhelm Eriksson

Sailing Team NL (Holanda)

PJ Postma (Skipper), Olie Gerber, Mark Spearman e Rory Hunter

E11even Racing (Estados Unidos)

Markus Edegran (Skipper), Gustav Penerson, Marcus Hoglander e Henrik Eriksson