Duas equipas portuguesas estão em Moscovo em busca de um título inédito para o país, no Mundialiato de clube, competição chancelada pela Federação Internacional de Futebol de Praia. Nesta quarta-feira começaram os jogos, que acontecem numa arena fechada, devido à temperatura da capital russa.

São sete os representantes da Europa: Sporting e Sp. Braga (Portugal), Lokomotiv e Spartak (Rússia), Bate Borisov (Bielorrúsia), Catania (Itália) e Levante (Espanha). E ainda há um sul americano: Flamengo (Brasil).

Esta é a primeira edição fora do Brasil, depois das outras cinco edições terem sido em solo brasileiro. Na primeira edição, o Sporting sagrou-se vice-campeão, após derrota para o Vasco da Gama, por 4-2.

Formato da competição

Os oito clubes estão separados em dois grupos com quatro equipas. Os clubes jogam entre si e os dois melhores de cada grupo classificam-se para as meias-finais e depois para as finais. Haverá também jogo para definir o terceiro lugar.

Grupo A: Spartak (Rússia), Flamengo (Brasil), Bate Borisov (Bielorrúsia) e Sporting (Portugal).

Grupo B: Lokomotiv (Rússia), Sp. Braga (Portugal), Catania (Itália) e Levante (Espanha).

Local das partidas

As partidas dessa sexta edição estão a ser disputadas na Arena Megasport, local construído em 2006 e com capacidade para 14 mil pessoas. Normalmente recebe partidas de hóquei no gelo e patinação artística. Além disso, há também shows musicais.

O local foi escolhido por ser totalmente fechadao, algo necessário para a realização das partidas por conta do clima russo, que apresenta temperaturas negativas este mês.

As estreias

As equipas portuguesas começaram a sua participação hoje: o Sp. Braga venceu o Catania, por 6-5, no prolongamento. Com a vitória, os minhotos chegaram aos dois pontos e assumiram a vice-liderança do Grupo B.

O Sporting irá defrontar o Bate Borisov, ainda hoje, em partida válida pela primeira ronda do Grupo A.