Susana Costa e Patrícia Mamona na final do triplo salto nos Europeus de atletismo

As atletas portuguesas Susana Costa e Patrícia Mamona conseguiram esta sexta-feira apurar-se para a final da prova do triplo salto dos Europeus de atletismo de pista coberta, a decorrer em Glasgow.

Susana Costa estabeleceu um novo máximo pessoal logo ao primeiro ensaio, com 14,28 metros, a segunda melhor marca da qualificação, acima dos 14,20 estabelecidos para o apuramento direto.

Patrícia Mamona começou com um nulo, ao qual se seguiu um ensaio a 13,86 metros, distância que não seria suficiente, mas a vice-campeã europeia de pista coberta em 2017 melhorou no terceiro salto, para 14,11, a quinta melhor marca, apurando-se para a final, agendada para as 10:00 de domingo.