Federação de Atletismo sonha com Évora e Pichardo no pódio em Tóquio2020

O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, disse hoje sonhar com dois lugares no pódio do triplo salto no Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, salientando que para isso Nélson Évora e Pablo Pichardo têm de se complementar.

O responsável, que falava à margem da chegada da comitiva portuguesa dos Europeus de pista coberta, que decorreram em Glasgow, na Escócia, não quis colocar em evidência a divergência entre os dois atletas, preferindo encontrar um ponto de convergência que possa elevar o triplo salto luso.

"O meu sonho é ver os dois no pódio em 2020, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Seria para nós um feito extraordinário. Não é impossível. Nelson Évora está cá, está bem vivo e é bem possível que isso aconteça. Se estiverem lá os dois, nos pontos mais altos da competição, seria para nós a cereja no topo do bolo", afirmou.

Para Jorge Vieira, é necessário fazer uma preparação cuidada para não haver rivalidade em excesso entre os dois atletas, com o intuito de evitar qualquer contencioso entre ambos.

"Quer um quer outro já deram sinal que são rivais, mas que são uma inspiração um para o outro. A rivalidade é positiva e pode alimentar um bom resultado. Espero que alimente os dois e que se motivem para chegar ao mais alto nível e assim ficarão a ganhar. Espero que nunca seja ganhar um em detrimento do outro. Porque há lugar no pódio para os dois atletas. Se se ajudarem pode ser possível esse sonho", asseverou.

Questionado sobre a preferência entre Nelson Évora e Pablo Pichardo, Jorge Vieira relembrou a metáfora dos filhos, em que nenhum é preferido.

"São dois grandes atletas. Um deles recentemente português e que poderá representar Portugal a partir de 1 de agosto. Espero que cheguem os dois ao alto nível e que atinjam os seus melhores resultados", concluiu.