SEF deteta cinco jogadores de voleibol do Castêlo da Maia em situação ilegal

Cinco jogadores do Castêlo da Maia, histórico clube do voleibol português, com cinco títulos nacionais, foram notificados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para abandonar o país de forma voluntária, por se encontrarem em situação ilegal em Portugal.

A notificação surge na sequência de uma ação de fiscalização do SEF, onde foram identificados mais de duas dezenas de atletas nacionais e estrangeiros.

"No âmbito desportivo, as ações do SEF, tal como noutras áreas de atuação, visam a deteção de situações de irregularidade documental no país, enquadrando-se num esforço sistemático de controlo da entrada, permanência e saída de cidadãos estrangeiros de território nacional. As ações de fiscalização do SEF direcionadas à atividade desportiva visam, essencialmente, a prevenção, a deteção e o combate a fenómenos associados ao auxílio à imigração ilegal", pode ler-se no comunicado do SEF.