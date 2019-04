Farah vs Gebrselassie ou o thriler que mete um roubo, agressões, queixas e contas por pagar

São dois dos melhores fundistas da história do atletismo e agora andam de candeias às avessas, num thriler que mete um roubo, agressões, contas por pagar e um bate-boca feio.

Mo Farah aproveitou a conferência de imprensa de apresentação da Maratona de Londres, que se disputa no domingo, para atacar o etíope Haile Gebrselassie, depois de ter sido alvo de um roubo num dos hotéis do campeão olímpico dos 10.000m em 1996 e 2000, perto de Addis Abeba, capital da Etiópia.

Farah acusou Gebrselassie de nada ter feito para recuperar os bens roubados do seu quarto: perto de 2 mil euros em diversas divisas, dois telemóveis e um relógio, presente de aniversário da mulher.

"O roubo aconteceu no dia do meu aniversário, quando tinha ido fazer uma corrida de manhã cedo. Entreguei a minha chave na receção para que o quarto fosse limpo e quando voltei, pelas 16h30, notei que a minha mala estava aberta. Primeiro pensei que tinha sido eu a deixá-la aberta, mas depois percebi que estava fechada e alguém tinha forçado a abertura", contou o atleta britânico.

O campeão olímpico dos 5.000m e 10.000m em 2012 e 2016 disse ainda que enviou repetidas mensagens a Gebrselassie, mas que este nunca respondeu nem se mostrou preocupado em ajudar a resolver a situação. Farah acabou por deixar o hotel e terminar a sua preparação para a Maratona de Londres alojado em casa de um amigo.

BEN STANSALL/Getty

Mas do outro lado vem outra versão. Haile Gebrselassie garante que o caso foi reportado às autoridades e que cinco dos empregados do hotel foram mesmo detidos. Seriam colocados em liberdade três semanas depois, já que a policia não encontrou qualquer prova do seu envolvimento no roubo.

Além disso, o ex-atleta etíope garante que o comportamento de Mo Farah ao longo da estadia não foi o melhor e que chegou mesmo a ser obrigado a intervir para que o britânico não tivesse problemas com as autoridades.

"Recebi várias queixas de conduta imprópria de Farah e do seu staff, algo que não esperava de uma pessoa da sua importância", sublinhou Gebrselassie, acusando ainda o atleta de lhe estar a dever cerca de 2500 euros da estadia, pela qual até tinha recebido um desconto de 50%.

Mo Farah terá também estado envolvido num caso de violência. "Ele atacou um casal no ginásio ao murro e ao pontapé. Foi devido à minha mediação que a queixa na polícia acabou por ser retirada", disse o etíope.

A contra-resposta de Farah surgiria através de um porta-voz do atleta: "Negamos todas as acusações, que não passam de uma tentativa de distração face aos factos ocorridos, em que empregados do hotel usaram a chave do quarto para roubar dinheiro e outros haveres".

De acordo com o representante do fundista britânico, o hotel ofereceu-se para pagar o valor dos itens roubados "mas retirou a oferta quando Mo Farah saiu do hotel, por preocupações com a segurança".