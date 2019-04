No dérbi do voleibol, o campeão foi o Benfica

Nem foi preciso ir ao 5.º jogo. O Benfica sagrou-se esta quinta-feira campeão nacional de voleibol - o 5.º título dos últimos sete anos - ao bater o Sporting no Pavilhão João Rocha por 3-1, no jogo 4 da final.

O campeonato volta assim à Luz depois de na época passada o Sporting, em ano de regresso à modalidade após 21 anos de ausência, ter surpreendido os encarnados, conquistando o título à primeira.

Mas este ano, a história foi diferente: o Benfica foi de forma consistente a equipa mais forte e o campeonato junta-se à Supertaça e à Taça de Portugal, que já estavam nas mãos das águias.

Esta quinta-feira, em casa do Sporting, o Benfica entrou logo a vencer o 1.º set, por 25-19. Os leões responderam no 2.º parcial (25-23), com os encarnados a fecharem o jogo e o campeonato com um 25-16 no 3.º set e 25-19 no 4.º.