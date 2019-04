Futsal. Sporting apura-se para a final da Champions

O Sporting venceu esta tarde o Inter Movistar de Ricardinho por 5-3 e segue para a final da Liga dos Campeões. Os portugueses bateram agora o rival que lhes roubou a glória nas duas últimas finais do torneio (0-7 e 2-5).

Dieguinho fez um hat-trick, Pedro Cary e Deo fizeram os outros dois golos. Do outro lado, a notícia é que Ricardinho não marcou qualquer golo: Cary fez um na própria, Bebé e Gadeia fizeram os restantes.

Os leões ficam à espera do vencedor da outra meia-final entre Barcelona e Kairat (Cazaquistão), que se joga esta tarde, às 16h30. Os dois clubes reeditam a final de 2015, que sorriu aos cazaques (3-2).

O Sporting de Nuno Dias chega à final depois de avançar no Grupo 4 da ronda principal A, curiosamente atrás do Kairat, a equipa que pode voltar a defrontar na final; na fase seguinte, na ronda de elite, o clube de Alvalade foi mais forte do que o rival Benfica, que até acabou com os mesmos sete pontos.

Antes das duas finais já acima referidas, o Sporting tinha alcançado o derradeiro jogo da prova em 2011, altura em que também saiu como vencido contra os italianos do Montesilvano (2-5).