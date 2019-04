A primeira medalha portuguesa em Mundiais de ténis de mesa é de bronze e é obra da dupla Tiago Apolónia/João Monteiro

A dupla portuguesa João Monteiro e Tiago Apolónia conquistou a medalha de bronze na competição de pares dos Campeonatos do Mundo de ténis de mesa, falhando o acesso à final da prova, que decorre em Budapeste.

João Monteiro e Tiago Apolónia perderam na meia-final com a dupla formada pelo romeno Ovidiu Ionescu e pelo espanhol Alvaro Robles por 4-3.

Com a qualificação para as meias-finais, a dupla havia garantido desde logo a medalha de bronze, uma medalha história para o ténis de mesa português, já que é a primeira que Portugal conquista em Mundiais.

Numa partida muito disputada e que esteve empatada por três vezes, Monteiro e Apolónia chegaram a dispor de uma vantagem de quatro pontos (8-4) no derradeiro parcial, mas acabaram por perder por 11-8, devido sobretudo ao desempenho do atleta romeno.

A desejada presença numa final mundial falhou assim por muito pouco. A primeira vez que os dois jogadores fizeram dupla foi em 1993, nuns Campeonatos Nacionais individuais do escalão de iniciados, quando Tiago Apolónia jogou no Clube Estrela da Amadora e João Monteiro no Grupo Desportivo Tercena.

A primeira medalha obtida por Portugal num Campeonato do Mundo no escalão sénior vai ser recebida no sábado, às 13:00 (hora de Lisboa), em cerimónia que vai ter lugar depois da final disputada entre Ovidiu Ionescu/Alvaro Robles e os chineses Ma Long/Wang Chuqin.