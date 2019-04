Não foi à terceira, foi à quarta: o Sporting é campeão europeu de futsal

Em 2011 foi com o Montesilvano. Em 2017 com o Inter Movistar. Em 2018 também com o Inter Movistar, de Ricardinho. Mas em 2019, chegou a hora do Sporting: os leões sagraram-se este domingo campeões da Europa de futsal, ao vencerem o Kairat em Almaty, no Cazaquistão, casa do adversário, por 2-0.

Frente ao campeão europeu de 2012/13 e 2014/15, o Sporting superiorizou-se na 2.ª parte, com dois golos, um deles logo a seguir ao intervalo. Foi Cavinato a desfazer o nulo que vinha desde a 1.ª parte, aos 21’. Cinco minutos depois Alex Merlim aumentou a vantagem

O final do encontro foi de sofrimento para os leões, depois de Douglas reduzir para o Kairat a dois minutos do final. Mas o guarda-redes Guitta conseguiu manter a baliza do Sporting fechada face à ofensiva da equipa cazaque e a equipa de Nuno Dias acabou mesmo por levantar o mai importante troféu europeu de futsal.

O Sporting chegou à final da Liga dos Campeões, cuja final four se disputou em Almaty, ao vencer o carrasco das duas últimas edições, os espanhóis do Inter Movistar por 5-3.

O Benfica era até agora a única equipa portuguesa com um título europeu de futsal, conquistado em 2010.