Aos 14 anos, Marta Paço é a primeira campeã da Europa de surf adaptado

Como que numa premonição, há quatro dias os associados do CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto distinguiram Marta Jordão do Paço como atleta do ano no desporto adaptado. Os prémios CNID só serão entregues na próxima segunda-feira, dia 27 de maio, mas Marta já lá chegará com uma nova história para contar.

Este sábado a atleta do Surf Clube de Viana conquistou a medalha de ouro na classe AS-VI no primeiro campeonato de surf adaptado (chama-se EuroSurf Adaptive 2019), que tem lugar na Praia do Cabedelo, Viana do Castelo. A jovem de 14 anos competiu ainda com os atletas masculinos, na categoria ASVI Open, de onde saiu no terceiro lugar. O bronze, aliás, não lhe é estranho, já que em dezembro de 2018, tinha Marta 13 anos, tornou-se a surfista mais nova no ISA World Adaptative Surfing Championship, na Califórnia, de onde saiu, lá está, com o terceiro lugar.

A jovem, invisual, diz que o que a fascina no surf é uma certa ideia de “liberdade”. Agora que está a habituar-se à ideia de vitória, foi felicitada pelo primeiro-ministro, António Costa, numa mensagem publicada no Twitter.

Também João Aranha, presidente da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, não deixou de comentar a vitória e sobretudo a organização do evento. “Para a seleção portuguesa foi muito bom. Os atletas da seleção nacional foram todos à final e o resultado de uma equipa que tem metade da dimensão das outras, o terceiro lugar, é muito bom”, destacou, em declarações à agência Lusa.

Esta foi a primeira competição do género na Europa, mas o objetivo é que o desporto, a que se chama “parasurf, seja reconhecido como modalidade paralímpica nos Jogos de 2024.