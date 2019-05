Fernando Pimenta, o menino de dois ouros

Duas medalhas, dois ouros para Fernando Pimenta na Taça do Mundo de Poznan. O canoísta de Ponte de Lima foi o mais forte não só no K1 1000 como também no K1 500, tudo no espaço de algumas horas.

No K1 1000, Pimenta terminou a prova em 3.27,544 minutos, sendo mais forte que o bielorrusso Aleh Yurenia e que o checo Josef Dostal. Mais tarde, no K1 500, superiorizou-se ao alemão Tom Liebshcer e ao sul-africano Chrisjan Coetzee. Na mesma prova, João Ribeiro foi 8.º classificado.

Fernando Pimenta não foi o único a conquistar medalhas para Portugal em Poznan este sábado: a dupla Emanuel Silva/Messias Batista foi bronze no K2 500.