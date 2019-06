Antigo jogador dos Boston Red Sox baleado na República Dominicana

O antigo jogador dos Boston Red Sox, David Ortiz, foi baleado este domingo, na República Dominicana.

As autoridades da República Dominicana confirmaram que o incidente aconteceu na Dial Discotheque, uma discoteca em Santo Domingo, onde David Ortiz nasceu.

De acordo com testemunhas ouvidas no local, o atacante aproximou-se do antigo jogador e baleou-o à queima-roupa. O atirador foi depois capturado e espancado por um grupo de pessoas que estava no bar.

Várias pessoas foram detidas por suspeitas de ligação ao tiroteio.

O antigo jogador de basebol está agora a recuperar no hospital, depois de ter sido submetido a uma cirurgia. Segundo o The Guardian, David Ortiz está estável e fora de perigo.

David Ortiz ajudou os Boston Red Sox a conquistar três vezes o campeonato World Series, acabando por se reformar em 2016.