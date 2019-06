Na luta eterna, o Benfica bateu o Sporting e fez a sua #reconquista

Benfica e Sporting defrontaram-se na Luz para o quinto e decisivo jogo do playoff da I Divisão de Futsal. Na bagagem, traziam dois triunfos cada nesta fase e uma história de rivalidade sem par: os de Alvalade eram tricampeões (2015 a 2018), o Benfica conquistara o título em 2014; desde 2001, com o Freixeiro, que nenhuma outra equipa se sagrara campeã nacional e ambas já tinham títulos europeus no bolso - no caso do Sporting, aconteceu esta época.

Portanto, previa-se intensidade e também qualidade num encontro provavelmente equilibrado. E assim foi: na primeira-parte, marcaram-se sete golos, todos num ápice, tendo o Benfica acelerado para o 2-0 (Raúl Campos, aos minutos 8 e 9, num vólei extraordinário e num chapéu bem medido) para a seguir assistir ao 2-1 (Cardinal, 10', num vistoso remate à meia volta) e ao 2-2 (Léo, 13'); depois, Bruno Coelho (14') e o inevitável Raúl Campos (15') marcaram os terceiro e quarto golos do Benfica, que chegaria ao intervalo com uma vantagem de confortável se Rocha (18') não tivesse reduzido (18').

Depois do intervalo, o timbre do jogo mudou. Deixaram-se os ataques desenfreados para trás, e o cinismo e o controlo tomaram as rédeas do dérbi lisboeta. Cada posse de bola continuou a ser disputada ao limite, mas sem o mesmo número de oportunidades de golo numa modalidade que é intrinsecamente frenética.

E assim se encontraram duas forças com vontades diferentes: o Benfica a querer congelar a magérrima vantagem, o Sporting a procurar o empate que adiasse a decisão depois do tempo regulamentar. Os últimos 40 segundos foram jogados com o aperto e a ansiedade naturais, porque se jogava uma época num nico de tempo.

Os últimos lances, a sete segundos do fim, começaram num livre direto para o Sporting que pareceu demorar uma eternidade até ser batido: o chão foi limpo, as táticas foram dadas, o guarda-redes do SCP passou a bola a Cavinato que chutou à barra; depois, o SLB lançou a bola e os quatro segundos passaram.

O Benfica conquistou o título e Joel Rocha, o treinador, falou em "reconquista", pois claro.

Golos:

Benfica: Raúl Campos (8'), Raúl Campos (9'), Bruno Coelho (14'), Raúl Campos (15')

Sporting: Cardinal (10'), Léo (13'), Rocha (18')