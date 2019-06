Três castigos deixaram Rochele fora das medalhas

A judoca portuguesa Rochele Nunes falhou hoje a medalha de bronze e terminou em quinto lugar nos II Jogos Europeus, ao perder no seu quinto combate em Minsk diante da russa Kseniia Chibisova, por 'ippon'.

A competir nos +78 kg, a judoca do Benfica teve no momento das decisões o seu pior combate de todos os que efetuou, acumulando três castigos, sensivelmente ao primeiro, segundo e terceiro minutos dos quatro regulamentares, e foi eliminada.

Rochele Nunes tinha sido hoje, no último dia de competição individual do judo, a única judoca portuguesa a entrar na luta pelas medalhas, após as eliminações de manhã de Patrícia Sampaio, Yahima Ramirez, Tiago Rodrigues e Jorge Fonseca.