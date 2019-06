E aí vão nove medalhas nos Jogos Europeus: Diogo Ganchinho é bronze no trampolim individual

Diogo Ganchinho garantiu mais uma medalha de bronze para Portugal nos Jogos Europeus de Minsk, ao terminar a final do trampolim individual com 58.660 pontos, apenas atrás do bielorrusso Ulaszislau Hancharou (60.045) e do russo Mikhail Melnik (59.435).

O ginasta, que acabou as qualificações na segunda posição, à frente do atleta russo, que na final foi mais forte que o português, que já tinha ficado perto das medalhas no trampolim sincronizado com Diogo Abreu, com a dupla a terminar em 4.º lugar.

Diogo Abreu que foi sétimo nas qualificações e que apenas não competiu na final porque cada país apenas podia apurar um atleta.

Portugal fica assim a apenas uma medalha de igualar o medalheiro da primeira edição dos Jogos Europeus. Há quatro anos, em Baku, a delegação portuguesa trouxe 10 medalhas.

É também a terceira medalha do dia para Portugal, depois do prata para a equipa de judo e para o ciclista Nelson Oliveira no contrarrelógio.