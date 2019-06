Jogos Europeus. Portugal vai lutar pelo ouro no judo misto

Portugal qualificou-se esta terça-feira para a final mista de judo nos Jogos Europeus, depois de derrotar a Holanda, na meia-final, por 4-2.

Jorge Fernandes, Bárbara Timo, Rochele Nunes venceram os seus combates, Anri Egutidze e Jorge Fonseca perderam e deixaram o resultado em 3-2.

O combate decisivo, na categoria -57 kg, entre Telma Monteiro e Sanne Verhagen foi conquistado pela judoca portuguesa, depois de uma luta intensa, já no prolongamento. Foi no ‘golden score’, aos 8.42 minutos, que Telma pontuou para waza-ari, e resolveu o combate que teve um tempo superior a 12 minutos.

A final também será disputada esta terça-feira, a partir das 18h (transmissão SportTV), mas o adversário de Portugal ainda não está definido - sendo provável que seja a Rússia, que já tem vantagem sobre a Bielorrússia nas meias-finais.

Com este apuramento, Portugal assegurou a sua sétima medalha em Minsk2019, depois do ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros, das pratas das ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em combinado e no exercício dinâmico, além do bronze na prova de equilíbrio, e do bronze de Telma Monteiro e da estafeta mista 4x400 metros, de Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai

Na primeira edição dos Jogos Europeus, em Baku, Portugal subiu 10 vezes ao pódio.