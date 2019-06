Medalha de ouro para Portugal no ténis de mesa feminino

É a segunda medalha de ouro para Portugal nos Jogos Europeus, agora cortesia de Fu Yu. A portuguesa conquistou a final do ténis de mesa feminino nos Jogos Europeus, depois de derrotar a alemã Ying Han, por 4-2 (11-5/11-8/9-11/9-11/11-6/11-7).

Fu Yu, nona do ranking europeu, começou por ganhar os dois primeiros sets, mas depois permitiu o empate por parte da adversária alemã. Contudo, voltou a colocar-se em vantagem no quinto jogo, 3-2, e terminou o encontro com o 4-2 final.

Com esta prestação, a portuguesa já garantiu a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Esta é a 11ª medalha portuguesa nos Jogos Europeus, depois do ouro de Carlos Nascimento, nos 100 metros; das medalhas de prata alcançadas pela equipa de judo na prova mista, pelo ciclista Nelson Oliveira (contrarrelógio), pelas ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, em combinado e no exercício dinâmico, e pelo canoísta Fernando Pimenta, em K1 1000; e do bronze para as ginastas na prova de equilíbrio; para a judoca Telma Monteiro (-57 kg); pela estafeta mista dos 4x400 metros e por Diogo Ganchinho, nos trampolins.