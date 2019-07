Patrícia Mamona já está no Jogos Olímpicos

A saltadora portuguesa Patrícia Mamona obteve hoje a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020, ao saltar 14,37 metros no concurso de triplo salto do 'Meeting' de Pádua, em Itália.

A atleta do Sporting, que também assegurou a qualificação para os Mundiais de Doha2019, foi quarta classificada no concurso, atrás da venezuelana Yulimar Rojas (14,87), da cubana Liadagmis Povea (14,64) e da espanhola ana Peleteiro (14,47).

Quem também assegurou a presença em Doha foi a sportinguista Irina Rodrigues, que foi quarta classificada no lançamento do disco com 61,34 metros, numa prova em que Liliana Cá, do Novas Luzes, foi quinta com 58,34