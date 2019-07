Sub-20. Portugal é campeão da Europa (Divisão B). Neemias Queta e Lisboa no cinco ideal

Depois de terem conquistado a subida à Divisão A, os sub-20 portugueses sagraram-se no domingo campeões da Europa (Divisão B). Portugal bateu na final de Matosinhos a República Checa por 73-58.

A seleção nacional não contou com o contributo importante de Neemias Queta, o poste que esteve com um pé na NBA, e a história recente até revelava um maior ascendente dos checos, mas os portugueses entraram fortes. Ao intervalo venciam por 34-30. O fosso foi crescendo nos últimos dois períodos.

Neemias Queta e o base Rafael Lisboa figuram no cinco ideal do torneio. O segundo, filho de Carlos Lisboa, foi eleito o MVP do Campeonato da Europa.