Não é ouro, nem prata, mas bronze para Fernando Pimenta

Não tem aquela cor à qual é um pecado chamar amarela. Não remou até ao ouro, tão pouco alcançou a prata, a primeira cor dos últimos. Ficou, sim, com o bronze, que lhe vale a nona medalha da carreira em Mundiais de canoagem.

Fernando Pimenta foi o terceiro mais rápido na final dos 1000 metros de K1, este sábado, em Szeged, na Hungria. O português não conseguiu revalidar o título conquistado o ano passado, ao terminar atrás do húngaro Balint Kopasz e do chego Josef Kostal.

O canoísta português, natural de Ponte de Lima, remou a bem remar para liderar a corrida durante grande parte dos primeiros 500 metros. Constante, preciso e inquebrável na face, Pimenta manteve uma distância de, pelo menos, meia canoa até à entrada dos últimos 250 metros.

Aí, o checo Josef Kostal aumentou o ritmo da pagaiada e ficou perfilado com o português, mas a maior ameaça veio de quem passou três quartos da corrida apenas a guardar distância e a poupar no ritmo para atacar esta derradeira parte da final.

Balint Kopasz, a remar em casa, destroçou os adversários no último quarto dos 1000 metros e colocou o ouro na sua canoa. Kostal ficou com a prata e o português, talvez traído pelo esforço inicial para se agarrar logo à liderança da corrida, acabou com o bronze do terceiro lugar.

O bronze não é, de todo, o revestimento de medalha mais habitual para Fernando Pimenta: antes, foi três vezes ouro e cinco prata em Mundiais de canoagem.

O positivo que o português, de 30 anos, leva da Hungria, contudo, é a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no próximo ano.

Será a terceira presença nos jogos mais importantes que há, onde Fernando Ismael Fernandes Pimenta levará a canoa e a pagaia para continuar em busca do que o ilude há anos - a medalha de ouro olímpica nos 1000 metros de K1.