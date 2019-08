Telma: cair, diante o Olimpo

A portuguesa Telma Monteiro foi hoje derrotada pela brasileira Rafaela Silva, atual campeã olímpica, no terceiro combate da competição de -57 kg dos Mundiais de judo, em Tóquio.

A judoca do Benfica, medalha de bronze no Rio2016, perdeu por ippon diante da atual campeã olímpica, campeã do mundo em 2013 e vice em 2011 por ippon, após 3.36 minutos de combate.

Antes, Telma Monteiro, que conquistou quatro medalhas de prata e uma de bronze em Mundiais, venceu por ippon os dois primeiros combates, diante da filipina Rena Furukawa, em 3.31 minutos, e da britânica Lele Nairne, em 2.07.

Na mesma categoria, Wisla Gomes venceu a indiana Suchika Tariyal no primeiro combate, por ippon, após 2.29 minutos, mas foi batida pela búlgara Ivelina Ilieva, vice-campeã da Europa em 2016, também por ippon, em 1.28.

Em -73 kg, Nuno Saraiva e Jorge Fernandes foram derrotados nas estreias, respetivamente, frente ao bielorrusso Vadzim Shoka e o egípcio Mohamed Mohyeldin, campeão africano em 2017 e vice em 2018 e 2019.

Na quarta-feira, a seleção portuguesa vai estar representada por Anri Egutidze e Carlos Luz, na competição para -81 kg.