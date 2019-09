Novo circuito de meias maratonas liga Lisboa, Praga, Copenhaga, Cardiff e Valência

O Maratona Clube de Portugal anunciou este sábado, em Praga, a integração da EDP Meia Maratona de Lisboa num novo circuito de running, que junta cinco das melhores meias maratonas do mundo, realizadas em cinco cidades históricas com percursos de beleza reconhecida, num desafio que tem como objetivo promover a corrida, o turismo e a consciência ambiental.

A ideia é que os quase 100.000 participantes anuais destas provas sejam capazes de concluir o novo circuito em 36 meses, beneficiando entre outras coisas de inscrições garantidas, dorsais exclusivos com prioridade no levantamento, merchandising original, um passaporte digital “Super Halfs”, uma medalha de finalista e a entrada na restrita “Hall of Fame” do circuito.

Carlos Móia, presidente do Maratona Clube de Portugal, congratula-se pelo facto da EDP Meia Maratona de Lisboa, que celebra a 30ª edição a 22 Março de 2020, ser co-fundadora do circuito e assume que “a internacionalização da prova, da cidade de Lisboa e de Portugal foi sempre uma prioridade do clube: "A par das provas que organizamos em Outubro, a EDP Meia Maratona de Lisboa é hoje mais internacional que nunca. Só em Março deste ano participaram mais de 7.500 corredores estrangeiros. A integração desta Meia Maratona na Série de Corridas ‘Super Halfs’ é mais um importante passo que damos na internacionalização da prova e do reconhecimento da sua qualidade e popularidade internacional”.

A nova série oferece aos entusiastas da corrida a oportunidade de mapear a sua própria aventura e de serem recompensados ​​pelos seus esforços com benefícios exclusivos. Para iniciar a sua jornada, todos os corredores têm de se inscrever em qualquer uma das corridas da SuperHalfs, em 2020. Após conclusão da primeira corrida, os participantes receberão um Super Passport e, após cada corrida, um selo eletrónico aparecerá nesse documento digital. Todas as comunicações serão digitais e os corredores têm 36 meses para concluir a série, para se tornarem um Super Runner.

Escolhidas pela sua qualidade, número de participantes, localização e políticas de sustentabilidade ambiental, as Super Halfs prometem esforçar-se para reduzir sua própria pegada de carbono com o objetivo comum de se tornaemr a coleção mais sustentável de meias maratonas em todo o mundo.

Carlos Móia aproveitou também para anunciar que a 30ª edição da EDP Meia Maratona de Lisboa contará com celebrações especiais e novidades, como a nova prova Vodafone 10K, que irá substituir a Mini Maratona Vodafone, para responder às tendências mundiais e aos inúmeros pedidos dos participantes. “Sem desvirtuar a sua popularidade, em que os participantes em modo 'lazer' poderão continuar a percorrer a ponte a correr, marchar ou apenas andar, queremos oferecer aos atletas 'mais competitivos' uma prova cronometrada, com uma distância oficial onde poderão avaliar a sua performance e compará-la com outras provas e com as edições futuras da Vodafone 10K”, explicou.



Aqui estão as datas:

Lisboa, 22 de março de 2020

Praga, 28 de março de 2020

Copenhaga, 13 de setembro de 2020

Cardiff, 4 de outubro de 2020

Valencia, 25 de outubro de 2020