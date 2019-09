Prova de padel junta em Cascais os melhores jogadores do mundo

São 96 duplas masculinas e 56 femininas a disputar mais de 150 jogos ao longo de toda a semana. O quinto master deste ano do circuito mundial de padel joga-se desta vez em Cascais e traz a Portugal os melhores jogadores da atualidade, com a disputa pelos primeiros lugares do ranking, individual e por duplas, ainda em aberto.

A prova iniciou-se hoje com as chamadas prévias, disputadas por atletas que tentam chegar aos dezasseis avos e garantir a entrada no quadro principal. Os três campos foram montados nos jardins em frente ao Casino Estoril e, com exceção do principal, têm entrada livre. Com capacidade para duas mil pessoas, o court central é o maior que já foi montado em Portugal, segundo a SW19, empresa responsável pela organização desta prova em Portugal.

Em campo estarão as duplas que lideram o campeonato, com ‘Sanyo’ Gutiérrez/Maxi Sánchez, Juan Lebrón/’Paquito’ Navarro e Ale Galán/Pablo Lima à cabeça.

No quadro feminino, além das líderes Marta Marrero/Marta Ortega e Alejandra Salazar/Ariana Sánchez, o destaque vai para a dupla composta por Paula Josemaría e Ana Catarina Nogueira. A portuguesa conquistou na semana passada, em Madrid, o seu primeiro título na final de um master. O seu primeiro encontro em Cascais acontecerá na quarta-feira.

Entre os atletas portugueses contam-se também Miguel Oliveira, Vasco Pascoal, Sofia Araújo e Margarida Fernandes, entre outros.

As finais estão marcadas para domingo, dia 22.

A modalidade tem ganho cada vez mais adeptos em Portugal (e no mundo) e são já 144 os clubes listados no site da Federação Portuguesa de Padel. Segundo dados da federação, o número de praticantes tem crescido a um ritmo de 70% por ano e há mais de oito mil atletas filiados.