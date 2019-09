Maratona de Lisboa com nove atletas Gold e inscrições quase esgotadas.

Seis quenianos e um etíope compõem o grupo de elite masculino que este ano vai participar na Maratona de Lisboa, a 20 de outubro, com partida marcada para as oito da manhã, em Cascais e chegada na Praça do Comércio. Stephen Chemlany que tem como melhor tempo 02h06m24s e esteve recentemente nos pódios das maratonas de Praga, Pequim e Paris; e, Samuel Ndungu Wanjiku, que venceu a edição de 2014 e tem como melhor marca 02h07m,04s, são alguns dos nomes que vão percorrer a marginal entre Cascais e Lisboa. Quanto a atletas portugueses, para já, o destaque vai para o sportinguista Rui Teixeira.

Em femininos, a maratona vai contar com quatro atletas Gold da IAAF, entre outras. Várias destas atletas estiveram nos pódios de Sydney, Marraquexe, Sta. Mónica, Veneza, Milão e Bilbao, com destaque para a queniana Eunice Jeptoo com 02h26m13s, que venceu a maratona de Eindhoven em 2017 e conquistou o 2º lugar na maratona de Sydney, em 2018.

A Maratona de Lisboa, cujo recorde está nas 02h07m30s, entrou na lista das 19 Maratonas do mundo que o American Express considera de “cortar a respiração” enquanto a Forbes coloca a Maratona no TOP 12 das Maratona da Europa que devem ser “visitadas”. O percurso é todo feito à beira mar/rio.

20ª Meia Maratona conta com Jessica Augusto

Organizada no mesmo dia, também pelo Maratona Clube de Portugal, a Meia Maratona que tem início na Ponte Vasco da Gama viu renovado o título “Gold Road Race”, a mais alta distinção atribuída pela IAAF, e conta já com 16.000 inscritos, no conjunto das provas Meia Maratona e Mini Maratona. A festa começa no sábado, dia 19, com as já clássicas provas: “Mimosa Passeio da Família” e “EDP Mini Campeões, que terminam no Parque das Nações.

No domingo, 20 outubro, a Meia Maratona arranca às nove da manhã e conta com Stanley Biwott, do Quénia, um dos atletas com tempo abaixo dos 59 minutos à Meia Maratona e cujo currículo inclui um 2º lugar na maratona de Londres. Ainda nos masculinos, outro dos nomes sonantes é Feyisa Lilesa, da Etiópia, com 59m22s, vencedor da maratona de Tóquio e da meia maratona de Nova Iorque, além de medalhado nos Jogos do Rio de Janeiro, que terminou em protesto contra o antigo regime da Etiópia, o que lhe valeu dois anos de exílio nos EUA.

No sector feminino, estão confirmadas, entre outras, seis atletas Gold do ranking da IAAF. A principal candidata ao triunfo é Birhane Dibaba, da Etiopia, com 67m47s na meia maratona e com 02h19m51s na maratona. Esta atleta foi vencedora da maratona de Tóquio, em 2018, e venceu ontem, a meia maratona de Copenhaga, na Dinamarca.

Quanto às presenças portuguesas, o destaque vai para Hermano Ferreira, Eduardo Mbengani e Jessica Augusto, campeã nacional de Estrada (2017) e 2ª na Taça dos Clubes Campeões Europeus, em 2018.