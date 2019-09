Mundiais de atletismo: Pichardo na final do triplo salto; Évora ficou a sete centímetros

Pedro Pablo Pichardo está na final do triplo salto dos Mundiais de atletismo de Doha, no Qatar, numa qualificação em que Nelson Évora ficou pelo caminho por apenas sete centímetros.

Pichardo carimbou a qualificação logo à primeira tentativa, com um salto de 17,38 metros, ultrapassando com facilidade a marca de qualificação direta (17,10m). O atleta do Benfica optou por não fazer as duas tentativas que lhe restavam.

Já Nelson Évora, no Grupo B, fez um concurso em crescendo, mas não foi suficiente para agarrar um dos 12 lugares da final. O campeão olímpico de Pequim 2008 abriu com 16,26m, fazendo depois 16,67m e 16,80m. O 12.º atleta a garantir a final foi o turco Necatí Er, com 16,87m.

A final realiza-se no domingo, a partir das 19h45, hora de Portugal Continental.