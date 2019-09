O homem mais rápido do Mundo (e que correu para quase ninguém) chama-se Christian Coleman

É a prova raínha de qualquer campeonato de Mundo de atletismo, mas ninguém diria se fossemos só a avaliar as bancadas do estádio Khalifa, em Doha, capital do Qatar. Tem sido uma constante nestes Mundiais de 2019, disputados sob temperaturas abrasadoras e perante a indiferença local, que nem na final dos 100 metros conseguiu compor o palco da prova que coroou o novo rei da velocidade, o norte-americano Christian Coleman.

O jovem de 23 anos, natural de Atlanta, já tinha deixado o aviso há dois anos, quando foi prata na final do hectómetro, deixando para trás um Usain Bolt que fazia a despedida definitiva nesses Mundiais de Londres. Desta vez, fez melhor: medalha de ouro com 9,76s, que iguala o seu recorde pessoal e é melhor marca mundial do ano e 5.ª de sempre.

Atrás de Coleman ficou, precisamente, o homem que lhe roubou o ouro em 2017, o compatriota Justin Gatlin, campeão olímpico em 2004 à frente de Francis Obikwelu e que aos 37 anos continua a arrecadar medalhas. O terceiro de uma prova em que houve cinco atletas abaixo dos 10 segundos foi o canadiano Andre De Grasse, a repetir o bronze conquistado nos últimos Jogos Olímpicos, em 2016.

A jornada ficou ainda marcada por uma surpresa na final do salto em comprimento, uma prova em que o grande e talvez único favorito no papel, o cubano Juan Miguel Echevarría, foi apenas 3.º. A medalha de ouro foi para o jamaicano Tajay Gayle, com 8,69 metros, que superou, e muito, o seu recorde pessoal de 8,30m para chegar ao título mundial.

Já nos 10.000m femininos, o contra-ataque final de Sifan Hassan, campeã europeia dos 5.000m, permitiu à holandesa ultrapassar a etíope Letesenbet Gidey, terminando com o ouro ao pescoço e a melhor marca mundial do ano (30.17,62m).