A madrugada prateada do "jovem" João Vieira

Foi já madrugada dentro em Doha que João Vieira cortou a meta dos 50 km marcha dos Mundial de atletismo no 2.º lugar, conquistando assim a primeira medalha para Portugal na competição.

Durante mais de quatro horas, o marchador português lutou contra as temperaturas de mais de 30 graus, terminando a prova em 4:04.59 horas, a 39 segundos do novo campeão mundial, o japonês Yusuke Suzuki. O canadiano Evan Dunfee foi 3.º.

Aos 43 anos, João Vieira consegue o seu melhor resultado de sempre em Mundiais, depois do bronze de Moscovo 2013 nos 20 km marcha, medalha que só lhe foi atribuída este ano depois da desqualificação do russo Aleksandr Ivanov, medalha de ouro, por doping. Desta vez, ninguém lhe vai tirar a satisfação de subir ao pódio.

Nem um recorde impressionante: João Vieira tornou-se no medalhista mais velho da história dos Mundiais. E a sua experiência viu-se, precisamente, no calor infernal do Qatar, que levou à desistência de 11 dos 38 atletas inscritos. Vieira começou para trás e meio da prova era apenas 13.º. Foi então paulatinamente subindo, deixando para trás atletas em dificuldade, até chegar à prata.

No final, João Vieira revelou que acordou antes da prova a pensar "que tinha 20 anos" e confiante para um grande resultado.

"Muitas vezes acordo de manhã e penso que ainda tenho vinte anos e com isso vou à luta todos os dias. Muita gente não acreditava neste resultado e se calhar eu só em sonhos", disse.

Inês Henriques desiste

A defender o título conquistado em Londres, há dois anos, Inês Henriques desistiu da prova dos 50 km marcha femininos a 12 quilómetros da meta. A atleta chegou a desfalecer devido as condições extremas de calor e humidade que se sentiam na capital do Qatar e ainda foi vista pela equipa médica.

A desistência aconteceu quando Inês Henriques era 6.ª, numa prova em que andou muito tempo entre as primeiras, acabando por não aguentar o ritmo da frente.