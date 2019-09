Pedro Pablo Pichardo falha pódio do triplo salto por quatro centímetros

O português Pedro Pablo Pichardo foi 4.º na final do triplo salto dos Mundiais de Doha. O atleta falhou a subida ao pódio na primeira vez que participou com as cores portuguesas numa grande competição por apenas quatro centímetros, num final inglório em que se viu ultrapassado no último salto por Hugues Zango, do Burquina Faso.

Tudo isto numa prova em que bateu a sua melhor marca da época (17,62m), ainda assim insuficiente para bater os norte americanos Christian Taylor (ouro) e Will Claye (prata) e Zango. Pichardo esteve sempre em lugar de medalha até ao último salto, quando Zango arrancou um novo recorde de África com 17,66m.

Christian Taylor, sempre favorito, conquistou o ouro em Mundiais pela 4.ª vez, terceira seguida, num concurso em que começou com dois nulos e esteve mesmo em risco de não fazer os últimos três saltos. Mas à terceira tentativa fez 17,42m e a partir daí foi sempre a subir, de forma demolidora, até aos 17,92 da 5.ª tentativa.

Numa primeira fase do concurso ainda se pensou que Will Claye, o 2.º norte-americano, conseguisse finalmente bater Taylor, que o deixou com a prata nos últimos Mundiais e nos últimos dois Jogos Olímpicos. Mas ainda não foi desta: o seu melhor salto foi de 17,74.