Olá, Lenine

Os portugueses Lenine Cunha e Ana Filipe conquistaram hoje medalhas de prata e bronze, respetivamente, nos INAS Global Games, competição mundial para atletas com deficiência intelectual, que decorre em Brisbane, na Austrália.

Os dois pódios alcançados hoje aumentaram para seis – quatro de prata e duas de bronze – o número total de medalhas de Portugal, que está representado na competição por 31 atletas, que competem em seis modalidades.

Depois de ter conquistado o bronze no heptatlo, Lenine Cunha sagrou-se hoje vice-campeão no triplo salto, com a marca de 13,11 metros, enquanto Ana Filipe, que já tinha conseguido medalhas de prata no triplo salto e nos 100 metros barreiras, arrecadou hoje o ‘bronze’ no concurso de salto em comprimento, com 5,07 metros.

A outra medalha portuguesa em Brisbane foi conquistada por Inês Fernandes, que na segunda-feira se sagrou vice-campeã no lançamento do martelo.

No quinto dia de competição, ainda no atletismo, Cláudia Santos foi sétima na final dos 100 metros, com 13.57 segundos, enquanto Domingos Magalhães foi oitavo no lançamento do dardo.

No futsal, a seleção portuguesa garantiu presença na final, que vai jogar na sexta-feira frente à Arábia Saudita, depois de hoje ter vencido nas ‘meias’ a Polónia, por 8-3.

No basquetebol, Portugal terminou a fase regular da competição em primeiro lugar, depois de vencer a França, por 58-37, e joga na sexta-feira com a Polónia em uma das meias-finais.

Carla Silva terminou a prova de 2.000 metros de remo ‘indoor’ na quarta posição, com a marca de 9.13,3 minutos, que constitui novo recorde nacional, e Ana Ramos foi quinta na competição de 500 metros.

A quinta edição dos INAS Global Games, na qual Portugal está representado nas modalidades de atletismo, basquetebol, ciclismo, futsal, remo e ténis, terminam no sábado.