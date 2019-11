Youtubers andam ao soco num combate a sério e arrastam multidão

Dois dos maiores youtubers do mundo decidiram andar ao murro e com isso arrastaram milhões de curiosos que assistiram ao vivo ao combate. Logan Paul e KSI que em conjunto têm mais de 40 milhões de seguidores no Youtube, já tinham lutado em agosto do ano passado, num combate amador que acabou empatado, mas desta vez defrontaram-se numa gala de boxe profissional, em seis rounds, que acabou com a vitória de KSI, aos pontos.

KSI de 24 anos e Joe Weller de 21 anos fazem vlogs e vídeos sobre videojogos para o YouTube e há muitos meses que se provocam mutuamente pelo Twitter, insultando-se mutuamente.

Os dois inexperientes lutadores resolveram passar das palavras aos atos, agora um pouco mais a sério e encheram a Copper Box Arena, no Parque Olímpico de Londres. Apesar da pouca técnica houve muito espetáculo. O norte-americano Logan conseguiu um grande uppercut no quarta round, mas foram-lhe deduzidos dois pontos porque puxou KSI e acertou-lhe na parte de trás da cabeça. KSI teve tempo para recuperar e nos últimos três minutos lutou de maneira furiosa. "Eu sou um cachorro. Não paro, continuo ", disse o britânico KSI, após a vitória. “Eu estava com medo de lutar na última vez, com medo de me aproximar dele. Desta vez eu apenas continuei. Consegui, sou vitorioso. "

No final do combate Logan Paul reclamou pelo facto do árbitro ter-lhe tirado dois pontos sem fazer nenhuma advertência antes, pontos esses que poderiam ter-lhe dado a vitória, mas mostrou respeito ao seu oponente. "Eu só quero dizer fair play para JJ, você é uma das pessoas mais difíceis que eu conheço", disse Logan. “Ele tinha meu respeito antes da luta, era tudo espetáculo. Eu te desejo o melhor. Você me verá no ringue novamente, eu volto!".

Estes dois "monstros" das redes sociais possuem 20 milhões de inscritos no YouTube cada um e o irmão de Logan, Jake, também conhecido como youtuber, já anunciou que quer lutar com KSI.

A registar que esta foi a luta de boxe britânica que teve mais audiência desde Anthony Joshua vs. Wladimir Klitschko, em abril. O vídeo do evento está no YouTube e já conta com mais de 15 milhões de visualizações.