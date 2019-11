Jovem muçulmana impedida de entrar em jogo de basquetebol por não querer mostrar os braços

Fatima Habib tem 13 anos, nasceu no Paquistão, e mora em Tavira. É muçulmana e usa hijab. Como qualquer jovem da sua idade, pratica desporto – neste caso, basquetebol. Ora, no último fim de semana, num jogo entre o Clube de Basquetebol de Tavira e o Imortal Basket Clube, Fatima foi impedida de entrar em campo por estar a usar uma camisola de manga comprida por baixo do equipamento oficial do clube, revela o “Jornal de Notícias” esta quarta-feira.

A equipa de arbitragem do jogo não aceitou o argumento de que a religião da jovem a impedia de mostrar os braços e obrigou-a a sair do campo. Ao que consta, Fatima ainda sugeriu a hipótese de arregaçar as mangas para poder continuar em campo, mas sem sucesso.

A jovem muçulmana tinha, todavia, a razão do seu lado. Os regulamentos da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) preveem, desde há dois anos, a possibilidade de jogadores muçulmanos cobrirem a cabeça e o corpo.

Segundo as regras, a cobertura de cabeça, lenço islâmico ou hijab, pode ser utilizada desde que não cubra “inteiramente ou parcialmente qualquer parte da cara (olhos, nariz, lábios, etc.)”.

De acordo com André Pacheco, treinador do Clube de Basquetebol de Tavira, equipa onde alinha Fatima, uma das árbitras da partida já tinha inclusive, no passado, integrado equipas de arbitragem que apitaram jogos em que a jovem muçulmana participara.

Para o treinador, a atitude da equipa de arbitragem deveu-se à presença de um “observador” na mesa de oficiais.

O Clube de Basquetebol de Tavira está agora a ponderar uma “manifestação coletiva”, no próximo jogo, para expressar repúdio pelo que aconteceu com a jogadora da equipa na última jornada, disse André Pacheco ao “JN”.