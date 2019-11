“A solução existe e é fácil”: deputado vai tentar resolver caso da jogadora muçulmana impedida de jogar

Fatima Habib tem 13 anos, é paquistanesa e mora no Algarve. Joga basquetebol num clube em Tavira e no último fim de semana não pôde jogar porque usava um lenço na cabeça e uma camisola de mangas compridas. Fatima e o clube queixam.se de discriminação mas a federação diz que se trata de uma questão de regulamentos. "O regulamento proíbe o uso de camisolas por baixo de equipamentos e o uso de lenços que não fiquem justos à cabeça. Isso já foi explicado aos responsáveis do clube", diz António José Coelho, presidente do Conselho de arbitragem da Federação. Portuguesa de Futebol. "Mas tudo tem solução: basta ver como é que jogam as seleções do Irão ou de outro país muçulmano para perceber quais são os equipamentos permitidos: mangas justas e lenços colados à cabeça. E são os clubes os responsáveis pelos equipamentos".

Luís Graça, deputado do PS eleito pelo círculo de Faro e ex-basquetebolista amador, vai reunir-se com responsáveis do clube, da associação de basquetebol e da Câmara para tentar desbloquear a situação, como foi noticiado pelo JN: "O desporto tem de ser inclusão. A solução existe e é fácil. O que quero é ouvir toda a gente, esclarecer as dúvidas que possam existir com mo regulamento e chegar a uma solução". "Tudo tem, solução, vamos ver", concorda José Manuel Guerreiro, vereador de desporto da câmara de Tavira que também vai participar nas reuniões.

O Expresso sabe que o secretário de Estado do Desporto também já está a acompanhar a situação e espera uma resoução. De acordo com os regulamentos, os jogadores de basquetebol não podem usar camisolas interiores que fiquem visíveis. Mas podem usar mangas ou colãs desde que sejam justas. As jogadoras muçulmanas também jogam com um lenço justo. à cabeça.