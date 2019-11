“Não queremos que a Fatima volte a passar pelo que passou”, diz o clube

Sílvia Rufino, tesoureira do Basquetebol de Tavira, onde alinha a jovem paquistanesa Fatima Habib, garante à Tribuna Expresso que o clube tudo fará para que a atleta não volte “a passar pelo que passou no último domingo”. Em causa, está a exclusão de um jogo por usar mangas compridas, algo que contraria os regulamentos.

A dirigente do Basquetebol de Tavira garante, porém, que os responsáveis “tenham sido avisados previamente para ela não usar o que tinha vestido no domingo”. “Ainda assim, o que nós queremos é que a Fatima jogue e seja feliz. Por isso, estamos em sintonia com a Federação, com Associação para que nos digam qual o equipamento que ela pode usar, porque queremos respeitar as regras e não queremos ser exceção”.

Acrescem, portanto, duas dificuldades: as mangas e o lenço. “Ela não pode usar mangas, porque deixa os ombros à mostra e isso não resolve o problema. Em relação ao lenço, ela sempre jogou com um lenço preto justo e nunca houve problema. A verdade é que, no Algarve, ainda não conseguimos arranjar um como aquele que a seleção do Irão joga. Mas acredito que vamos conseguir chegar a um consenso para que ela não volte a passar pelo que passou no último domingo”.

O Tavira volta a jogar no domingo, no Pavilhão do Ferragudo.