Drew Brees, o rei de Nova Orleães: do furacão Katrina até ao recorde de passes para touchdown

Para se ser um grande quarterback na NFL, é preciso ter músculos muito fortes - principalmente o cérebro e os do braço atirador. São os quarterbacks que têm de pensar o jogo e iniciar a execução, são eles os elementos centrais e, por isso mesmo, são eles normalmente os mais reconhecidos, os mais bem pagos. Drew Brees é um dos “tais”. Membro do meio de uma geração de elite de QBs que vai de Peyton Manning e Tom Brady até Eli Manning e Philip Rivers, o texano nascido há 40 anos tem sido uma constante no maior e mais importante campeonato de futebol americano do planeta neste século.

Antes de entrar em campo na noite de segunda-feira para defrontar os Indianapolis Colts, o jogador dos New Orleans Saints já tinha debaixo do braço vários recordes da NFL. É, por exemplo, o quarterback com mais jogos seguidos com pelo menos um passe para touchdown: foram 54 jogos seguidos, num período de tempo de mais de dois anos, entre outubro de 2009 e novembro de 2012. É também o jogador com mais jardas atiradas e o que mais vezes terminou épocas regulares com mais de 5 mil jardas em passe, algo que conseguiu por cinco vezes. Para se ter uma noção da grandiosidade do feito e da capacidade de Brees em lançar a oval, nenhum QB da história, nem sequer Tom Brady, conseguiu fazê-lo mais do que uma vez.

Faltava-lhe, no entanto, talvez o mais emblemático dos recordes da NFL para um jogador da sua posição: o de passes para touchdown. Faltava-lhe, no passado, porque na segunda-feira, ao 3.º dos quatro passes para touchdown com que destruiu os Colts (vitória dos Saints por 34-7), Brees ultrapassou o recorde que Peyton Manning fixou em 539 passes quando se retirou, em 2015. São neste momento 541 os passes para touchdown de Brees, um recorde que deverá ser reforçado já que, mesmo com 40 anos, o quarterback escolhido na segunda ronda do draft de 2001 não terá planos para retirar-se.

Jim Rogash/Getty

A história de amor de Brees com os Saints é particularmente forte se pensarmos que o QB, que começou a carreira nos San Diego Chargers, chegou a New Orleans pouco depois do furacão Katrina, com a cidade ainda em escombros, e foi o motor da recuperação da equipa depois de uma época em que os Saints foram impedidos de jogar em casa, dado o grau de danos do Louisiana Superdome.

Na temporada de 2009, Brees conduziu os Saints àquela que é até hoje a única vitória no Super Bowl da equipa, uma conquista que foi uma espécie de fechar da profunda ferida emocional que o Katrina deixou na cidade. E daí para cá levou os Saints mais cinco vezes aos playoffs, seis se contarmos com a temporada deste ano, que ainda não terminou, mas onde a equipa do sul dos Estados Unidos já tem a garantia de estar na fase a eliminar.

Uma luta particular com Brady

Há recordes em que Tom Brady parece intocável e o dos seis títulos no Super Bowl é o mais impressionante. Mas nesta guerra do recorde de passes para touchdown, Drew Brees e o quarterback dos New England Patriots poderão ter uma luta muito particular nos próximos anos. Ou, pelo menos, até se retirarem, coisa que nenhum dos dois parece muito disposto a fazer, apesar de já serem quarentões.

É que os 541 passes de Brees estão perfeitamente ao alcance dos 538 de Brady, de 42 anos, que está assim a um pequeno passe de também ele ultrapassar o número de Peyton Manning. Quando ainda faltam duas jornadas para terminar a temporada regular de 2019, é perfeitamente possível que o recorde possa voltar a cair e a mudar de mãos e que Brees e Brady joguem o jogo do gato e do rato enquanto a lenda dos dois se vai engrandecendo.