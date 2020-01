Benfica vence dérbi e conquista Taça da Liga de futsal

O Benfica conquistou hoje a sua terceira Taça da Liga de futsal, ao bater na final da prova o Sporting por 5-4, em final a 8 disputada no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.

Num jogo muito equilibrado e que se encontrava empatado 2-2 ao intervalo, marcaram pelo Sporting, que esteve em vantagem por duas vezes (1-0 e 2-1), Cardinal (2 minutos), Deo (15), Guitta (32) e Merlim (39), tendo pelo Benfica marcado Roncaglio (15), Robinho (20 e 38), André Coelho (31) e Chaguinha (37).

Com este triunfo, o Benfica desempata o número de títulos com o Sporting, tendo os 'encarnados' chegado ao terceiro consecutivo, superando os dois dos 'leões', que venceram as duas primeiras edições.