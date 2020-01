Seleção de andebol volta a vencer no Euro 2020

A seleção portuguesa de andebol venceu hoje a Bósnia-Herzegovina, por 27-24, na segunda jornada do grupo D da fase preliminar do Euro2020, ficando mais perto do apuramento para a ronda principal da competição.

No pavilhão Trondheim Spectrum, a equipa das ‘quinas’, que ao intervalo vencia por 12-11, somou o segundo triunfo no Europeu, derrotando a estreante seleção dos Balcãs pela segunda vez em três embates.

Portugal, que ganhou na sexta-feira à França por 28-25, pode assegurar já hoje o apuramento na cidade norueguesa de Trondheim, caso os franceses, campeões europeus em 2006, 2010 e 2014, percam ou empatem com a anfitriã Noruega, vice-campeã mundial em exercício, no outro jogo da jornada, a disputar ainda esta tarde.