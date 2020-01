RTP promete transmitir jogos da seleção de andebol - mas só na fase a eliminar

A RTP anunciou hoje que, caso a seleção portuguesa se apure para a fase a eliminar do campeonato da Europa de andebol, transmitirá todos os encontros da equipa das 'quinas'.

Segundo fonte oficial de empresa, a "RTP concluiu com êxito, as negociações com a SportTV para o sublicenciamento dos jogos de Portugal no Europeu de Andebol 2020".

Tendo sempre como premissa a qualificação da seleção nacional, o acordo prevê a transmissão da qualificação para o 5º lugar, que dará acesso aos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ou do jogo das meias-finais.

Consoante os resultados, a RTP poderá ainda transmitir, o encontro para atribuição do terceiro lugar ou a final.

A RTP reitera o seu empenho "no acompanhamento das seleções nacionais nas mais variadas modalidades desportivas em competições internacionais" e acrescenta que tem a partir de hoje "uma equipa de reportagem a acompanhar o Euro2020, na Suécia".

Recorde-se que a Federação de Andebol de Portugal, liderada por Miguel Laranjeiro, questionou recentemente a estação pública sobre a falta de transmissões abertas da prova.

A seleção portuguesa, que passou a fase preliminar com duas vitórias e uma derrota, vai agora disputar o Grupo II do chamado 'main round' da prova, onde defrontará a Suécia, a Islândia, a Eslovénia e Hungria.

A equipa das 'quinas' precisa de ficar nos dois primeiros lugares da 'poule' para seguir para as 'meias', ou no terceiro lugar para aceder ao jogo pelo quinto posto.

Portugal defronta sexta-feira a Suécia, às 19h30 (transmissão SportTV).