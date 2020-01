Em Santiago do Chile, no chill para António Félix da Costa. Português em 2.º apesar de uma corrida "cheia de problemas"

O português António Félix da Costa subiu pela primeira vez ao pódio esta temporada na Fórmula E, ao ser 2.º na corrida de Santiago do Chile. É também o primeiro pódio de Félix da Costa na sua nova equipa, a DS Techeetah, para onde se mudou esta época.

Félix da Costa partiu do 10.º lugar na grelha, ainda desceu para 13.º na partida, mas conseguiu paulatinamente recuperar até à liderança nas voltas finais.

Contudo, um problema na temperatura das baterias obrigou o português a tirar o pé do acelerador na última volta, acabando por ser ultrapassado pelo alemão Maximilian Guenther, piloto que o substituiu na BMW e que conseguiu no Chile a sua primeira vitória na categoria.

Este foi o 6.º pódio para Félix da Costa na Fórmula E, ele que no final lamentou os problemas que lhe tiraram a vitória: "Penso que fui mal informado pela equipa. Disseram-me que estava tudo bem com a temperatura da bateria, apesar de eu ter ficado com dúvidas. E depois na última volta avisaram-me que tinha mesmo de abrandar. Sinto que deixámos esta vitória fugir".

Félix da Costa é agora 7.º no campeonato, com 21 pontos.