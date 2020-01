Arrancar mal, dar a volta e voltar a cair. Portugal perde com a Islândia no Europeu de andebol

Portugal sofreu este domingo a primeira derrota na Main Round do Europeu de andebol, ao perder com a Islândia por 28-25. A Seleção Nacional mantêm-se assim com 2 pontos nesta fase, graças à vitória de sexta-feira frente à Suécia, os mesmos do adversário deste domingo, e as meias-finais estão agora mais longe.

Num jogo em que teve um arranque para esquecer, Portugal só conseguiu marcar o primeiro golo aos 9 minutos e chegou a estar a perder por 7-1, numa combinação de erros técnicos e de grandes defesas do guardião irlandês. Paulatinamente, a Seleção Nacional foi recuperando no marcador e chegou ao intervalo com apenas dois golo de desvantagem (14-12).

Com um bom início de 2.ª parte, Portugal conseguiu chegar à frente do marcador aos 36', graças a um livre de 7 metros marcado por António Areia (17-16), mas seria a única vez que a equipa orientada de Paulo Pereira estaria em vantagem. Daí para a frente o vencedor do jogo esteve sempre em aberto, com Portugal a poder queixar-se não só das 12 defesas do guarda-redes Gustavsson mas principalmente de erros próprios: foram 12 os turnovers, num jogo em que a defesa não esteve tão afinada e o 7x6 no ataque, que tem sido a marca de água desta equipa, a não funcionar tão bem como em jogos anteriores.

Miguel Martins e António Areia, com 4 golos, foram os melhores marcadores de Portugal, que volta a jogar na Malmo Arena na terça-feira, frente à Eslovénia, às 15h de Lisboa.