Seleção de andebol afastada das meias-finais do Europeu

A seleção portuguesa de andebol perdeu hoje com a Eslovénia, por 29-24, na terceira jornada do Grupo II da ronda principal do Europeu de andebol, e ficou afastada das meias-finais.

A ‘equipa das quinas', que ao intervalo vencia por 15-14, ocupa o quinto lugar, a quatro pontos da Noruega (menos um jogo) e da Eslovénia, que lideram a 'poule'.

Portugal, que na quarta-feira joga com a Hungria, na última jornada, pode ficar já hoje afastado também da luta pelo terceiro lugar, caso a Hungria, terceira classificada, vença a Suécia, sexta e última.