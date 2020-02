Mondo Duplantis tem o Mundo a seus pés. De novo

Há um novo fenómeno no atletismo mundial e ele chama-se Armand Duplantis. O sueco de 20 anos, mais conhecido por Mondo, bateu há uma semana o recorde do Mundo do salto com vara, ao passar os 6,17m, e uma semana depois coloca a fasquia ainda mais alta.

Em Glasgow, Duplantis passou os 6,18m e, mais impressionante que a marca, foi a facilidade com que chegou a novo recorde. Depois de passar os 6 metros, e já sem adversários, o sueco nascido nos Estados Unidos pediu para a fasquia subir para os 6,18m e com um salto limpo, em que passou bem acima da barra, acrescentou mais um centímetro ao recorde que já era seu.

A distância que deixou para a barra faz crer que Duplantis poderá muito bem voltar a bater o recorde do mundo em breve - e seguramente que Mondo não tentou uma marca melhor porque cada recorde mundial vale um cheque de 30 mil dólares.

Entre 1988 e 1994, Sergey Bubka bateu o recorde do mundo por nove ocasiões, avançando sempre um centímetro, exatamente para rentabilizar o mais possível os bónus oferecidos por cada melhor marca.