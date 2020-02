Tyson Fury: o bebé gigante está de regresso, menos 50 quilos depois

Olhando para aquele gigante cabeçudo, desengonçado, com punhos de aço e de carnes tremeliquentas, ninguém diria que um dia ele foi um bebé prematuro, vindo ao mundo três meses antes do devido, 450 gramas de gente que ninguém estava à espera de ver sobreviver. O pai, John, que já tinha perdido duas filhas assim, prantou-lhe o nome Tyson, porque Mike Tyson era naquela altura, em 1988, campeão do mundo de pesos pesados e porque aquele minúsculo bebé precisava de ser um lutador para sair com vida da incubadora.

Tyson Fury não só sobreviveu como cresceu desenfreadamente até aos dois metros, ou melhor, até aos 2,06m, apesar de continuar ainda hoje a parecer um bebé grande. E a Mike Tyson não roubou apenas a luta, digamos, figurativa, como também a luta como forma de vida. E o apetite pela autodestruição.

A história da vitória de Tyson Fury no sábado frente a Deontay Wilder, que fez do britânico de 31 anos campeão mundial de pesos pesados da WBC, não é só a história de um KO técnico. Também é a história de um regresso à maior glória depois de anos em que a grande luta de Fury, nascido em Manchester numa família de ciganos irlandeses, era outra, contra os seus demónios, contra a compulsão de beber até cair e de consumir cocaína até o seu corpo adormecer.

A ressaca da vitória frente a Wladimir Klitschko em novembro de 2015 foi como um gatilho para a cabeça de Tyson Fury. Mesmo com as negociações milionárias para o rematch com o ucraniano em andamento, Fury desapaixonou-se pelo boxe. Desmotivado, chegava a beber 18 pints de cerveja por dia, às quais juntava ainda whisky e vodka, conta o “The Guardian”. Alimentava-se a pizzas, kebabs e cocaína, muita cocaína. Em cinco meses, passou dos 120 kg para uns inacreditáveis 170 kg. O combate da desforra com Klitschko esteve marcado duas vezes mas nunca chegou a acontecer. Pelo meio o britânico acusou positivo por nandrolona e, mais tarde, cocaína.

Lars Baron/Getty

“Isto nada tem que ver com boxe, mas sim com a minha vida pessoal. Há meses que não entro num ginásio, estou a lutar contra uma depressão. Não quero viver mais. A cocaína é algo menor comparado com não querer viver mais”, disse Fury num acesso de total honestidade numa entrevista à “Rolling Stone” em outubro de 2016. Menos de um ano depois da vitória surpresa frente a Wladimir Klitschko, Fury tinha batido no fundo e parecia acabado para o desporto. “Procurei ajuda, mas não há nada que possam fazer por mim. Todo o dinheiro do mundo, fama e glória nada significam se não estás feliz”, disse ainda Fury na mesma entrevista, em que admitiu ter sido diagnosticado com distúrbio bipolar. “Bebo muito, de segunda a domingo, e tomo cocaína. Não consigo lidar com isto portanto a única coisa que me ajuda é quando fico bêbado até cair”.

O ano de 2017 foi passado a lidar com os seus problemas psicológicos e com as autoridades antidopagem do Reino Unido. Fury queria voltar, mas tal só lhe foi permitido já em 2018, depois de cumprir uma suspensão - Fury sempre contestou o positivo a nandrolona, culpando o consumo de carne de javali contaminada.

Voltar a treinar, diria à BBC, havia sido o segredo para ultrapassar os seus problemas psicológicos. Na caminhada para voltar aos ringues, Fury chegou a fazer 11 sessões de treino por semana e voltou a ter rotinas. “Aconselho a todos uma vida saudável e limpa. O que há de bom em beber? Envenena o corpo. Não há nada melhor do que chegar ao ginásio e sentir as endorfinas”.

A 9 de junho, e depois de perder mais de 50 kg, derrotou sem dificuldades o albanês Sefer Seferi. Começava bem o caminho que o levaria a desafiar pela primeira vez Deontay Wilder, detentor do título mundial de pesos pesados da WBC. O primeiro combate entre ambos aconteceria a 1 de dezembro, em Los Angeles, e terminou empatado, a única sombra no até agora registo imaculado de Tyson Fury, que nunca perdeu num ringue.

Al Bello/Getty

Com assuntos pendentes por tratar, Tyson Fury e Wilder voltaram a encontrar-se na meca do boxe, Las Vegas, no sábado. E depois da controversa decisão de empate de 2017, desta vez Tyson Fury foi superior - o árbitro parou o combate no 7.º assalto, quando o norte-americano já mostrava dificuldades de reação aos movimentos do Gipsy King. “Foi um bom combate, considerando que sou um porco gordo e que não sei socar”, disse, sempre no seu estilo pouco ortodoxo, num final de combate em que ainda presenteou o público da MGM Grand Garden Arena com uma atuação a cappella de “American Pie”, a canção que Don McLean escreveu para exorcizar a sua dor pela morte do ídolo Buddy Holly num acidente de avião.

Fury, esse, parece já ter exorcizado as suas próprias dores. Mas para muitos, por muitas mudanças de vida, por muitas vitórias, por muitos regressos, por muita honestidade em relação à sua luta contra os problemas mentais, o pugilista será sempre um estouvado sem desculpa. Acusado de ser viciado em atenção e com uma visão conservadora do catolicismo, Fury ligou no passado a homossexualidade à pedofilia e criticou ainda o aborto. Fez também considerações antissemitas, criticando os judeus por “serem os donos de tudo, bancos, jornais, estações de televisão”. Disse também no passado o proverbial “o lugar das mulheres é na cozinha”. Sobre algumas dessas declarações, Fury desculpou-se: “Disse coisas que poderão ter magoado algumas pessoas, o que, enquanto cristão, não é algo que queria fazer de novo”.

Fury diz-se, ele próprio, vítima de discriminação por ser cigano. “Posso ganhar mais 30 combates e dar cabo de todos os meus rivais que vou continuar a não ser bom”, disse à “Rolling Stone”, frisando que já mesmo depois de se sagrar campeão mundial chegou a ser barrado de restaurantes: “A maior parte das pessoas nunca me vai achar bom porque eu nunca serei aceite pelo que sou”.

E Tyson Fury, um bebé gigante bailando no ringue ou fora dele nos seus fatos estrambólicos, será sempre igual a si próprio.