Tom Brady vai mesmo mudar-se para a Flórida: "Estou entusiasmado. Estou a começar uma nova viagem e agradeço aos Buccaneers"

O 'quarterback' Tom Brady, um dos melhores jogadores da Liga Norte-americana de Futebol (NFL), anunciou hoje que vai jogar nas próximas duas temporadas nos Tampa Bay Buccaneers, depois de 20 anos ao serviço dos New England Patriots.

Tom Brady, que conquistou seis vezes o Super Bowl ao serviço dos Patriots, o que o torna o jogador com mais títulos da NFL, afirmou que vai entrar “numa nova viagem” no mundo futebol americano.

“Estou entusiasmado e com fome [de títulos]. Se há coisa que aprendi sobre o futebol americano é que ninguém se importa com o que fizeste na época passada ou antes disso”, escreveu o jogador, de 42 anos, numa mensagem nas redes sociais.

Tom Brady assinou um contrato de duas temporadas com os Buccaneers, num valor de 30 milhões de dólares por época.

“Estou a começar uma nova viagem e agradeço aos Buccaneers por me darem a oportunidade de fazer aquilo que amo. Quero conhecer os meus colegas e treinadores e dizer-lhes que podem confiar em mim”, acrescentou o jogador.

Chegou ao fim e de forma pouco romântica o casamento mais bem sucedido da história da NFL. Aos 42 anos, Tom Brady diz adeus aos New England Patriots, a Bill Belichick e à maior dinastia que o futebol americano já viu, com seis títulos. Mas não vai para casa: os Tampa Bay Buccaneers deverão ser a próxima equipa do <em>quarterback </em>mais decisivo de sempre