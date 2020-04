Portugal apurado diretamente para o Mundial de andebol de 2021

O fantástico 6.º lugar de Portugal no Europeu de andebol de 2020 terá efeito para o futuro da Seleção Nacional. É que face à impossibilidade de se realizarem os jogos de qualificação para o Mundial do Egíto, em 2021, por causa do surto da covid-19, Portugal está no grupo de 10 equipas diretamente apuradas para a prova.

A decisão foi tomada esta sexta-feira durante uma reunião da Comissão Executiva da federação europeia de andebol (EHF). De acordo com uma nota publicada no site oficial, a EHF determina que as seleções europeias qualificadas para o Mundial serão a Eslovénia, Alemanha, Portugal, Suécia, Áustria, Hungria, Bielorrússia, Islândia, República Checa e França "tendo por base o ranking final do Euro 2020".

Espanha, Croácia e Noruega já estavam apuradas por terem estado no pódio do último Europeu e a Dinamarca irá ao Mundial do próximo ano na condição de campeã em título.

Esta será assim apenas a 4.ª participação de Portugal num Mundial. A última das quais aconteceu em 2003, uma competição em que a Seleção Nacional participou na condição de anfitriã. As restantes participações datam de 1997 e 2001.