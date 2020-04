Hóquei, andebol, basquetebol e voleibol terminam temporada. Sem campeões

As federações que regem as quatro principais modalidades coletivas de pavilhão anunciaram num comunicado conjunto que dão por terminada a temporada 2019/20, que não terá campeões nacional no hóquei em patins, andebol, basquetebol e voleibol.

No documento, que antecipa às decisões que o governo deverá tomar no plano desportivo na quinta-feira, as federações explicam que optaram por "seguir um conjunto de princípios comuns" para a resolução das competições nacionais, paradas devido ao surto de covid-19.

Para lá da não atribuição de títulos, não haverá ainda descidas de divisão, com exceção do caso da Federação Portuguesa de Patinagem. Quanto a subidas, as federações que para já ainda não comunicaram a atribuição de direitos desportivos, poderão organizar competições de apuramento, que se realizaram no início da época 2020/21.

Quanto às competições europeias, valerá o mérito desportivo no momento da paragem da competição.