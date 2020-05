“É um retorno à normalidade”: Knicks, Nets, Rangers, Islanders, Sabres, Yankees, Mets e Bills voltam aos treinos no Estado de Nova Iorque

As equipas profissionais do desporto norte-americanas já estão autorizadas a frequentar novamente as suas instalações no estado de Nova Iorque, anunciou hoje o governador do Estado, Andrew Cuomo.

"A partir de hoje os atletas de todas as Ligas desportivas profissionais de Nova Iorque vão poder reiniciar os treinos. Acredito que os desportos poderão voltar à sua atividade desde que os estádios não estejam lotados", disse o governador numa entrevista coletiva.

O estado de Nova Iorque tem duas equipas na liga de basquetebol (NBA), os New York Knicks e os Brooklyn Nets, três na de hóquei (NHL), os New York Rangers, os New York Islanders e os Buffalo Sabres, duas na de basebol (MLB), os New York Yankees e os New York Mets, e uma na de futebol americano (NFL), os Buffalo Bills.

"É um retorno à normalidade. Estamos a trabalhar e a incentivar todas as equipas desportivas a iniciarem os treinos o mais rápido possível. E trabalharemos com elas para garantir que isso possa ser feito", reforçou Andrew Cuomo.

O Estado de Nova Iorque é o mais afetado nos Estados Unidos pela pandemia da COVID-19, com quase 30 mil mortos do total de número aproximado de 97 mil que se contabilizam em todo o país.