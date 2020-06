Bobana Velickovic, campeã da Europa de tiro, morreu ao dar à luz

A atual campeã da Europa de pistola de ar comprimido de 10 metros, Bobana Velickovic, morreu este domingo aos 30 anos, depois de complicações durante o parto, de acordo com informação da Associação Sérvia de Tiro. A atleta lutou pela vida durante vinte dias, sendo que nos últimos sete esteve inconsciente. Bobana não chegou a ver o menino que deu à luz, mas a vida do bebé não corre perigo.

A atiradora sérvia fazia parte da equipa nacional de tiro há dez anos e subiu ao pódio pela última vez a 27 de fevereiro deste ano, quando ganhou a medalha de ouro europeia na disciplina de pistola de ar de 10 metros em Breslavia, na Polónia. Foi o seu terceiro título continental. Na cidade polaca, Bobana venceu individual e coletivamente.

Velickovic nasceu a 25 de janeiro de 1990, em Bor. Começou no mundo do tiro com nove anos na sua cidade natal e foi membro do Bor 030 Club. O seu primeiro resultado internacional digno de nota foi o bronze no Europeu júnior de 2007, em França. Participou nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, e nos do Rio de Janeiro, em 2016.